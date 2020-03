Paziente contagiato dimentica borsone a casa: i carabinieri glielo portano in ospedale

Una pattuglia della sezione radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina ha effettuato un “trasporto protetto” da Auletta di un borsone contenente effetti personali di un 50enne ricoverato all’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati .

Il trasporto

L’uomo, due giorni prima, era stato riscontrato positivo al tampone per Covid-19 e trasportato d’urgenza con ventilazione artificiale presso il nosocomio scafatese. La sua famiglia, quindi, non aveva avuto il tempo di preparare un borsone con gli effetti personali per affrontare il ricovero, senza nemmeno poter successivamente recapitare l’occorrente, a causa del conseguente stato di quarantena per l’intero nucleo familiare.Dopo aver rappresentato tali difficoltà al primo cittadino di Auletta, quest’ultimo si è rivolto al Comando della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina che, munendo i militari di idonei Dpi ha organizzato, con una gazzella della sezione radiomobile, un servizio di trasporto con materiale isolante, recapitando il necessario al ricoverato, tramite i sanitari.

