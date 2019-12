Auletta piange Mariapia Di Stasio: lacrime e palloncini colorati ai funerali

Dolore, oggi pomeriggio, ad Auletta, dove l’intera comunità ha partecipato ai funerali di Maria Pia Di Stasio, la ragazza di 24 anni deceduta a seguito di un incidente stradale verificatosi, il 4 dicembre scorso, in località Cerreta.

Il dolore

Abbracci e lacrime hanno accolto il padre Luigi e la mamma Rosa giunti all’interno della chiesa insieme a tutti i familiari, gli amici e al fidanzato della loro unica figlia Giuseppe. A provato ad esprimere parole di conforto il parroco don Giuseppe Ferri: “Nessuno nasce per se stesso e nessuno muore per se stesso. Mariapia è partecipe di un popolo fedele che ha avuto il segno di una risorsa di speranza. Pure in mezzo a queste tragedie si colloca una mano che scende dal cielo per raccogliere i suoi fiori. Vedo questa bara bianca come un fiore a cui forse è stata recisa qualche speranza. Mariapia non si è allontanata. Le preghiere non vanno perdute ma fanno maturare nuove speranze e nuova vita”. Al termine della cerimonia diversi palloncini sono stati lanciati in cielo dagli amici della 24enne tra gli applausi dei presenti.