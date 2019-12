Si schianta con l'auto contro un albero: morta la 24enne di Auletta

Dopo cinque giorni di agonia è volata in cielo Maria Pia Di Stasio, la giovane di 24 anni di Auletta, rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale. Lo scorso 4 dicembre mentre era alla guida della sua auto lungo la Strada Statale 19 è finita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi a scontrare contro un albero in località Cerreta.

La tragedia

Immediato il trasferimento in codice rosso prima all’ospedale “Luigi Curto” di Polla e successivamente all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove, ieri, è spirata. I genitori hanno dato il loro assenso per la donazione degli organi e dopo i controlli di rito, le varie equipe hanno provveduto al prelievo. Dolore in tutta la comunità di Auletta che si è stretta al dolore di familiari e amici.