Choc ad Auletta, partorisce nel bagno e nasconde il feto in un secchio

Choc, questa mattina, in un centro di accoglienza per migranti di Auletta, dove una ragazza nigeriana di 25 anni ha partorito nel bagno un feto senza vita. Ad accorgersi dell’accaduto sono state altre ospiti della struttura situata in località Lontrano, le quali si sono insospettite per la presenza di macchie di sangue.

Le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso la giovane che si è sentita male dopo il parto. Quest’ultima, inoltre, ha tentato di nascondere il feto in un secchio di plastica occultato da coperte e asciugamani. Di qui la denuncia dei carabinieri per infanticidio e occultamento di cadavere. Sul feto verrà effettuata l’autopsia per chiarire se il bebè, che era di 25 settimane, era vivo al momento della nascita.