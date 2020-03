Coronavirus: 7 contagi a Sarno, il sindaco chiede tamponi per tutti i sanitari

Cari concittadini,

salgono i numeri dei casi positivi nella nostra città. Siamo in questo momento a 7 casi accertati di Coronavirus di residenti a Sarno. A questi si uniscono i casi positivi rilevati all’ospedale Martiri del Villa Malta tra operatori sanitari e logistica. Il mio appello, e seguirà nota ufficiale, alla direzione generale dell’Asl e alla direzione sanitaria presidiale perché ci si attivi effettuando il tampone a tutti gli operatori del presidio ospedaliero di Sarno.

Lo ha annunciato in serata il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora. "Sono in contatto con gli ospedali nei quali i nostri concittadini sono ricoverati ed assistiti: qualcuno, non avendo sintomi rilevanti, ha una assistenza domiciliare protetta. - ha continuato il sindaco - Attendiamo altri esiti di tamponi effettuati nella giornata di oggi. Abbiamo lavorato giorno e notte con l’aiuto delle forze dell’ordine per tracciare i contatti dei positivi al Covid19". Intanto, 60 i cittadini in quarantena, di cui 53 in isolamento con assistenza fiduciaria. E proseguono anche i controlli per frenare i trasgressori dell'ordinanza volta al contenitemto del Covid19. Anche oggi, alcune persone sono state trovate in giro senza alcuna valida motivazione nè comprovata necessità: è scattata la sanzione per loro.

L'annuncio del sindaco

Ci sono posti di blocchi in diverse aree del territorio ed abbiamo intensificato i controlli in zone che ci avete segnalato.

Devo, però, dire, che i controlli diventeranno ancora più serrati ma è necessario che nasca in tutti il buon senso. È una questione di coscienza, perché tutti siamo ben consapevoli del fatto che uscire di casa rappresenti un grave rischio di contagio per se stessi e per gli altri.