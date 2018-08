Cilento, Ancelotti partecipa all'inaugurazione di un centro per autismo

Un nuovo centro l’autismo sarà inaugurato domani, alle 20.30, nella centralissima Piazza Umberto I a Cicerale, che per l'occasione ospiterà un talk show al quale parteciperanno diversi studiosi, tra i quali Salvatore Iannuzzi, Sergio Gatto e Maurizio Sabia. Ospite dell'evento sarà Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, “particolarmente sensibile ai temi del sociale” come si evidenzia in una nota.

I dettagli

Al nuovo centro di Cicerale saranno garantite cure e assistenza per 40 bambini. Inoltre saranno formati 30 giovani per diventare operatori nella gestione di ragazzi in difficoltà, con opportunità di affacciarsi al mondo del lavoro: i corsi inizieranno a gennaio 2019.