Pulmino donato ai ragazzi autistici: la gioia dell'associazione

La UniCredit ha consegnato nei giorni scorsi il nuovo pulmino alla Onlus “Autismo Fuori dal Silenzio”, l’Associazione nata nel 2012 dalla volontà di genitori di bambini autistici allo scopo di promuovere sul territorio di Salerno e provincia una sensibilizzazione al problema dell’autismo finalizzato ad agevolare l’integrazione dei ragazzi affetti da autismo nei contesti di vita quotidiani.

La finalità

Il nuovo pulmino donato grazie ai fondi del progetto “Carta E”, consentirà a giovani e adulti affetti da autismo di poter prendere parte a numerosi progetti messi in campo dall’Associazione stessa, facilitando il trasporto dalle loro abitazioni nei luoghi dove si svolgeranno le diverse iniziative. L'Associazione attualmente si occupa di attività scolastiche ed extrascolastiche, attività di supporto e sollievo alla genitorialità, con corsi di parent training e servizi di supporto e di sollievo alle famiglie.

La cerimonia

Alla cerimonia di consegna del pulmino erano presenti Il Direttivo, Soci e Volontari della Associazione O.N.L.U.S Autismo Fuori dal Silenzio, Giovanni Cercola Socio Onorario e Amministratore della Fratelli Cercola SAS e Luigi Brandolani, Area Manager Retail Salerno di UniCredit. Esprime la sua soddisfazione il Direttivo della Associazione O.N.L.U.S Autismo Fuori dal Silenzio: “Oggi è stato per noi dell'associazione un grande giorno, un regalo fatto col cuore a tutti i nostri bambini, un momento di ineccepibile bontà e sensibilità da parte di chi non vive il nostro disagio in prima persona, ma in prima persona si è palesato al nostro fianco. Il nostro più sincero ringraziamento va ad UniCredit. Grazie dai nostri bambini che con i loro occhi ridenti potranno esprimere la loro felicità e grazie dalle loro famiglie”