Autista bloccato dalla Polizia: gli studenti attendono il bus sostitutivo per la gita Bari-Salerno

Era alla guida di un bus da una settimana, senza aver effettuato il prescritto riposo settimanale e stava per intraprendere un nuovo viaggio. E' finito nei guai l'autista di un bus che avrebbe dovuto accompagnare una scolaresca di Bari a Salerno. Nell’ambito dei controlli “Gite sicure”, al conducente è stata ritirata la patente per consentirgli di riposare. Ha ricevuto anche una multa e la decurtazione di 5 punti dalla patente professionale.

Le verifiche

Il controllo è proseguito sul mezzo, che è stato bloccato perché il dispositivo d’emergenza per l’apertura della porta posteriore, come se non bastasse, non funzionava. Gli studenti, dunque, hanno atteso un autobus sostitutivo per consentire alla scolaresca di non rinunciare alla gita.