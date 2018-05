Non lo fanno entrare, uomo si lancia con l'auto contro la discoteca: dieci feriti a Salerno

Tragedia sfiorata, sabato sera, in via Generale Clark a Salerno, all’interno di una nota discoteca della zona orientale, dove un uomo, originario di Ottaviano, ha seminato il panico ferendo ben dieci persone.

Il fatto

L’uomo si è presentato dinanzi al locale in stato di alterazione da alcol chiedendo con insistenza ai bodyguards di entrare perché doveva incontrare degli amici. Ma gli uomini della sicurezza lo hanno respito più volte. Lui, però, non si è arreso. E così, approfittando di un loro momento di distrazione, è riuscito ad entrare. Una volta dentro ha cominciato ad urlare e importunare i presenti. I bodyguards sono prontamente intervenuti allontanandolo dalla discoteca. Sul posto è arrivata anche la polizia che ha cercato di calmarlo. L’uomo, successivamente, è salito a bordo della sua auto e, in preda ad un raptus di follia, si è diretto contro le vetrate del locale sfondandole e travolgendo le persone che si trovavano all’ingresso. Sotto choc i presenti, dieci dei quali sono stati trasportati all’azienda ospedaliera-universitaria “Ruggi d’Aragona” ma, fortunatamente, solo in quattro hanno riportato gravi ferite. Il napoletano ubriaco, quindi, è stato nuovamente fermato e denunciato all’autorità giudiziaria.