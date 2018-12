Raid vandalico a Scafati: auto danneggiate in diverse zone della città

Raid vandalico a Scafati: di questa mattina l’amara scoperta di molti cittadini che hanno ritrovato le proprie auto danneggiate. Almeno una decina, le vetture parcheggiate presso il corso Trieste, via Fiume, via de Gasperi, via Ferrara, via Catalano, via Bonaduce e sul corso Nazionale, prese di mira dai balordi.

Gli accertamenti

Indagini in corso, dunque, per risalire agli autori del raid: preziose, come sempre, potrebbero risultare le telecamere della videosorveglianza.