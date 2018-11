A fuoco un'auto sul raccordo, nei pressi di Baronissi: nessun ferito

Tensione, in serata, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. All’altezza dell’uscita di Baronissi Sud, infatti, per cause da accertare un'auto ha preso fuoco, bloccando il traffico fino a Fisciano.

Sul posto, i vigili del fuoco e la polizia stradale: nessun ferito, fortunatamente. Dramma sventato.