San Nicola di Centola: incendiata un'altra auto, trovata una bottiglia di liquido infiammabile

Ancora un'auto in fiamme, nella piccola frazione di San Nicola di Centola. Una Renault Megane ha preso fuoco in pieno centro abitato nella notte: come riporta Ondanews, pare che poco prima di accorgersi dell’accaduto, il proprietario dell’auto abbia visto un motorino, con in sella una persona, allontanarsi velocemente dalla piazzetta dove sostava l’auto.

Il ritrovamento

Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri: nell’auto è stata ritrovata una bottiglia con del liquido infiammabile utilizzata probabilmente per appiccare il fuoco.

Le indagini

E' questo il quarto episodio che accade nel piccolo centro cilentano, in meno di un mese. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sulla vicenda.