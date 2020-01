Auto in fiamme, ad Agropoli: sul posto i vigili del fuoco

Tensione nella tarda mattinata ad Agropoli: per cause da accertare, una vettura parcheggiata alla foce del fiume Testene, alle spalle di via Risorgimento, ha improvvisamente preso fuoco.

I danni

Alcuni passanti hanno allertato i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto, per domare il rogo. Completamente divorata dalle fiamme, intanto, l'auto. Si indaga.