Auto in fiamme, paura in strada: corrono i vigili del fuoco

Auto in fiamme e tanta paura in strada. E' accaduto nel Vallo di Diano, a Teggiano, in via Pedimontana. I caschi rossi del distaccamento di Sala Consilina sono stati allertati dal proprietario dell'auto, una Fiat Punto. Ancora da chiarire le cause dell'improvviso incendio.

Il precedente

Poche ore fa, sempre a Teggiano, in via Sant'Antuono, si era verificato un incendio simile e l'automobilista, una signora, era stata tratta in salvo dall'intervento immediato dei vigili del fuoco.