Auto pirata a Pastena, l'appello della famiglia della nonnina investita

Prognosi di 40 giorni per la nonnina salernitana finita in ospedale a seguito delle ferite riportate dopo essere stata investita in via Ventimiglia a Pastena, il 24 ottobre scorso.

Il caso

La nonnina stava attraversando la strada quando venne travolta da un’auto pirata. Sul posto una ambulanza del 118 che trasferì la malcapitata al Ruggi: come riporta Salernonotizie, la famiglia fa appello a chi ha visto qualcosa o alla stessa investitrice affinché si assuma le sue responsabilità. Chiunque avesse informazioni può contattare Federico Scarpa al 338.389.3859