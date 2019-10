Follia sull'A2 del Mediterraneo: ruba un'auto, vede i carabinieri e fugge a piedi

Follia sull'A2 del Mediterraneo, ieri sera. Un uomo alla guida di un’auto rubata, la ha abbandonata lungo l’autostrada, per poi fuggire a piedi, nel tratto compreso tra gli svincoli di Atena Lucana e Polla.

Il fatto

Come riporta Ondanews, una Fiat Panda rubata precedentemente a Marano, in provincia di Napoli, è stata intercettata lungo l’A2. Il conducente, alla vista di una pattuglia della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina ha pensato di abbandonare il veicolo in strada e di fuggire a piedi lungo le campagne circostanti. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario che aveva sporto denuncia: serrate ricerche per rintracciare il fuggitivo che, intanto, ha fatto perdere le sue tracce.