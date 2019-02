Salerno al setaccio: doppie pattuglie per stanare i veicoli senza assicurazione e revisione

Boom di veicoli senza assicurazione e revisione a Salerno: come riporta Il Mattino, la polizia municipale ha registrato la presenza di dieci tra auto e scooter irregolari ogni giorno.

Il sistema

Pugno di ferro, già nei giorni scorsi, come disposto dal comandante Antonio Vecchione: "Abbiamo utilizzato le doppie pattuglie per la prima volta proprio per stanare all’istante i veicoli senza assicurazione". Una pattuglia ha utilizzato lo Street control puntandolo sui veicoli in transito, mentre una seconda ha proceduto a bloccare le auto contestando il verbale. In tal modo, è possibile notare immediatamente le irregolarità legate alla mancata sottoscrizione dell’assicurazione e la procedura corretta di revisione. La media da gennaio è di dieci veicoli sanzionati al giorno: è prevista la quota di 300 multati dopo appena un mese e mezzo dell’anno nuovo.