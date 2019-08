Ritira a Palinuro un'auto sequestrata ma lo aggrediscono con calci e pugni

Doveva ritirare con il proprio carroattrezzi un'auto posta sotto sequestro a Palinuro ma ha rimediato calci e pugni. Mario Colicchio, un uomo di Sapri, è la vittima della disavventura che è terminata con una denuncia-querela e cinque giorni di prognosi al pronto soccorso.

I fatti

Colicchio aveva ricevuto una telefonata dai Carabinieri di Sapri per il recupero a Palinuro di un’auto senza assicurazione, sequestrata dopo un posto di blocco. Raggiunto il luogo indicato dai militari, non ha potuto caricarla sul carroattrezzi perché il proprietario del veicolo, in preda ad un raptus, lo ha colpito con un pugno al volto. L'aggressione si è ripetuta dieci minuti dopo.

La denuncia

Colicchio ha sporto denuncia-querela alla Procura della Repubblica. L'aggressore è un uomo di Centola.