Auto con targhe bulgare: giro di vite della Polizia Municipale

Niente multe, nessuna decurtazione di punti dalla patente di guida per eccesso di velocità, meno controlli se la targa della propria auto è straniera. Così l'esercito degli impuniti e dei furbetti - al netto di chi legittimamente può possederne una perché ha aziende o ha trasferito la residenza altrove - ha deciso di guidare un'auto con targa bulgara.

I controlli

E'... maggioranza bulgara, come si evince dai controlli effettuati dai Vigili Urbani. Ne ha dato notizia il quotidiano La Città oggi in edicola. In larga parte, si tratta di persone che hanno deciso di aggirare l'ostacolo utilizzando l’escamotage dell’immatricolazione all’estero per risparmiare sull’acquisto e su costi di gestione del veicolo.