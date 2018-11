Auto con targhe straniere: multati 20 automobilisti salernitani

Sono stati scoperti negli ultimi mesi 20 automobilisti che circolavano a Salerno con auto con targhe straniere, prevalentemente di Romania o Bulgaria, per evitare bolli e risparmiare sull’assicurazione: come ricorda Il Mattino, l’articolo 132 del CDS dispone che i motoveicoli e i rimorchi immatricolati con targa estera possono circolare in Italia per un massimo di un anno, dopodiché occorre “nazionalizzarli” attraverso immatricolazione con targa italiana.

Ma molti preferiscono rischiare e pagare la multa da un minimo di 89 a un massimo di 380 euro, imvece che immatricolare la vettura e provvedere a tasse molto più costose. Il monitoraggio continua.