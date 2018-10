Danneggiate 70 auto a Salerno: il gruppo di vandali rischia 4 anni

Rischiano una condanna a 4 anni di carcere per aver devastato, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2017, le auto in sosta a Salerno. Sono finiti nei guai 9 giovani di San Marzano sul Sarno e Pagani: la sentenza sarà emessa a fine mese. Una settantina le auto danneggiate in varie zona della città, con pallini di piombo esplosi da pistole ad aria compressa.

I danni

In particolare, le vetture danneggiate si trovavano in via Generale Clark, via Achille Napoli, via Torrione, via Marconi, lungomare Colombo, via Roma, via Indipendenza, via Croce. I barbari non risparmiarono neppure il finestrino posteriore sinistro di un mezzo della Croce rossa. Preziose, le immagini della videosorveglianza per le indagini.