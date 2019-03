Incidente mortale a Montecorvino, il conducente viaggiava ad alta velocità

Viaggiava ad almeno 40 – 50 chilometri orari, superando il limite di velocità consentito, l’auto che ha investito e ucciso sabato scorso Walter Cuoco, 61enne salernitano, lungo la strada che collega Bellizzi a Montecorvino Rovella. Ad appurarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, come riporta Il Mattino: Cuoco indossava degli abiti scuri e stava percorrendo la strada priva di pubblica illuminazione.

Le analisi

Al momento si attendono gli esami tossicologici per verificare se il guidatore avesse assunto alcolici. I rilievi hanno appurato che sulla strada non ci sono segni di frenata a conferma di quanto dichiarato dal conducente che ha sostenuto di non aver visto l’uomo.