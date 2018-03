Autobus affollati all'Università di Salerno: arriva Capitan Ventosa

Poche corse di autobus per Pomigliano che, durante il loro tragitto, attraversano anche diversi comuni della zona nord della provincia di Salerno. Un disagio notevole per migliaia di studenti che si sono rivolti a Striscia la Notizia. E così il tg satirico di Mediaset si è recato presso l’Università di Salerno per affrontare il problema.

La curiosità

Sul posto, accolto tra gli applausi dei ragazzi, è arrivato il simpatico Capitan Ventosa che si è presentato alla fermata per Pomigliano, dove il Buonotourist accogliere gli studenti che devono ritornare nella città vesuviana. Dopo qualche minuto arriva il bus e scoppia la ressa per entrare, con molti studenti che, alla fine, sono costretti a rimanere a terra perché il mezzo di trasporto è sovraffollato. Una ragazza, addirittura, viene spintonata.

L’inviato di Striscia, dopo aver parlato con gli studenti e anche con l’autista, ha lanciato un appello direttamente alla Provincia affinchè aumenti le corse in modo da agevolare il ritorno a casa dei ragazzi scongiurando il caos e i disagi che vivono quotidianamente ormai da tempo.