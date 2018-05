"Autobus napoletani accolgono i crocieristi a Salerno": il racconto di un lettore

Ad accogliere i turisti che sbarcano dalle navi da crociera, che attraccano nel porto di Salerno, vi sarebbero autobus di aziende di trasporti napoletane. A farci questa segnalazione è un nostro lettore, che racconta: “Le navi attraccano in mezzo ai containers. Dopodiché arrivano pullman di Napoli e provincia (dove sono i salernitani? ) a prelevare i turisti per portarli in Costiera Amalfitana e Sorrentina”. Non solo. “Quelli che non aderiscono ai tour organizzati - continua - escono dal porto di Salerno e da via Ligea ed arrivano a piedi fino al teatro Verdi per prendere il n. 4 per andare a Pompei; altri, invece, si dirigono a piedi verso il porto turistico attraversando tutto il lungomare per prendere il traghetto per Capri o Positano. Al ritor sotto al sole e con un gazebo di fortuna attendono il pullman che li porta alla nave, dato che a piedi l'ingresso nel porto tra i containers non è consentito”. Di qui la critica al Comune di Salerno: “E’ completamente assente”.

