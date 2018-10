Autocisterna bloccata sotto il ponte: traffico in tilt

Traffico in tilt e tanti disagi, questa mattina, sull'A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Buonabitacolo e Padula. Un'autocisterna, infatti, è rimasta bloccata sotto il ponte del cavalcavia, ha rotto il semiasse e l'autista non è riuscito a far indietreggiare il veicolo

Le conseguenze

La viavbilità ha subito rallentamenti: traffico bloccato per alcune ore, immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della Polstrada con il coordinamento del COA, il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina.