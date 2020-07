Lite tra coniugi a Battipaglia: il marito si ferisce ad un braccio

Dramma a Battipaglia: un diverbio tra coniugi, pare sorto per futili motivi, stava per causare conseguenze tragiche. Il marito, nel corso dell'accesa discussione, ha compiuto un gesto autolesionistico, tagliandosi ad un braccio.

Sul posto, sono intervenuti i sanitari per soccorrerlo. Indagano, i carabinieri per far luce sull'accaduto.