Incidente mortale a Positano, rinviati i funerali di Antonino: disposta l'autopsia

Rinviati, i funerali di Antonino Ercolano, il 56enne che ieri ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto tra Positano e Vico Equense, mentre era alla guida del suo scooter. L'uomo, per cause da accertare, è finito con il mezzo contro la parete rocciosa che costeggia la statale Amalfitana: troppo violento, l'impatto, che non gli ha lasciato scampo.

L'autopsia

La salma, dunque, sta per essere portata a Salerno per l’esame autoptico, al fine di stabilire l'esatta causa del decesso. Dolore in tutta la comunità di Positano.