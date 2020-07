Autorizzazioni sismiche e semplificazione: via libera dalla Regione, cosa cambia per il Genio Civile

"L’approvazione da parte del Consiglio Regionale del nuovo regolamento per le opere oggetto di autorizzazione sismica, proposto dalla Giunta Regionale, ha un valore straordinario ai fini della semplificazione e della sburocratizzazione. Abbiamo mantenuto l'impegno e nel regolamento si inseriscono importanti novità, come quella di offrire anche ai geometri la possibilità di essere direttamente impegnati nella realizzazione delle opere".

Lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. In sostanza, il nuovo regolamento consente di ridurre del 70% il carico delle pratiche che dovranno essere autorizzate ed esaminate dai Geni Civili con una riduzione dei tempi importante e un tempestivo rilascio del parere alla consegna della pratica. La procedura è prevista per i lavori di “minore rilevanza e privi di rilevanza per la pubblica incolumità” che consente di iniziare i lavori senza attendere il rilascio della “Autorizzazione sismica” ma a seguito dell’Attestazione di presentazione del progetto, rilasciata contestualmente alla presentazione del progetto.

La richiesta accolta

Come richiesto dai geometri, poi, si introduce la possibilità per tutti i tecnici di redigere il fascicolo del fabbricato e si inserisce nella modulistica la “modesta entità” per la direzione lavori. Inoltre si abolisce l’obbligo della denuncia dei lavori preventiva per le varianti non sostanziali.

La digitalizzazione

Con l’implementazione della piattaforma digitale, con l’avvio immediato presso il Genio Civile di Napoli e successivamente per tutti i Geni civili delle altre province, partirà la presentazione delle pratiche solo tramite PEC (niente più atti cartacei). Dalla fine del mese di luglio, sarà possibile utilizzare “PAGO PA” anche per i contributi.

I geni civili

Al via, infine, il potenziamento del personale dei Geni Civili con le nuove assunzioni e la valorizzazione del ruolo dei tecnici, trasferendo competenze a supporto delle attività di progettazione, controllo dei progetti, e quindi supporto alla realizzazione delle grandi opere pubbliche regionali. Non mancherà, per chiudere, lo stanziamento di risorse per la digitalizzazione.