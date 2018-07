AutoScout24: boom di auto usate in Campania nel 2018

Nei primi sei mesi del 2018 sono sempre più i campani che si orientano sulle auto usate. L’interesse per il diesel resta alto mentre l’età media delle vetture in vendita è di 6,9 anni. L’Audi A3 è l’auto più richiesta in assoluto, mentre tra le ecologiche spicca la Toyota Yaris. Napoli prima provincia per passaggi di proprietà, ma rispetto alla popolazione residente maggiorenne Caserta è la più dinamica. Caserta e Salerno le “più care”, Benevento la “più economica”

Il report

Dopo aver archiviato il 2017 con una crescita del +4,3%, il mercato delle auto usate in Campania continua a lanciare segnali positivi, con un ulteriore incremento dei passaggi di proprietà nel primo semestre del +6,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato nella regione è pari a 10.220 euro - un dato inferiore alla media nazionale - mentre l’età media delle auto in vendita è di 6,9 anni. Questo il quadro che emerge dall’Osservatorio di AutoScout24, il portale di annunci auto e moto, leader in Europa, sul mercato delle auto usate in Campania nel I semestre 2018.

La crescita

Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel primo semestre 2018, rispetto allo stesso periodo del 2017, i passaggi di proprietà in Campania sono infatti cresciuti del +6,5%, raggiungendo 145.737 atti. Un dato che posiziona la regione al 3° posto in Italia, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne, con 310,3 passaggi netti ogni 10.000 abitanti si passa all’undicesimo posto