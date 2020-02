Autostrada Napoli-Salerno: chiusure e disagi per gli automobilisti

Autostrade Meridionali comunica che sulla A3 Napoli-Pompei- Salerno, per programmati lavori di manutenzione all'interno della galleria "Castello", sarà chiuso il tratto Cava de' Tirreni- Salerno , nelle cinque notti consecutive da oggi, lunedì 24 febbraio, a venerdì 28 febbraio, con orario dalle 22:00 alle 6:00.

I dettagli

In alternativa, chi procede verso Salerno, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Cava de' Tirreni, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed eventualmente rientrare a Salerno. Chi procede verso Napoli, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A3, alla stazione autostradale di Cava de' Tirreni, per proseguire in direzione del capoluogo di regione.