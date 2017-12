Autostrada Napoli-Salerno: dal 1° gennaio aumenta il pedaggio

Aumenta il pedaggio autostradale sulla Napoli-Salerno, dal 1° gennaio: così ha stabilito un decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze. Si tratta di un adeguamento tariffario di competenza di Autostrade Meridionali che è pari al 5,98%.

I dettagli

Per la classe A la tariffa sarà di 2,10 euro, per la B 2,20, per la classe 3 3,90, per la 4 4,90, per la 5 di 5,60. Per effetto di tale incremento è stato inoltre determinato l'adeguamento della tariffa differenziata per i veicoli di classe A in possesso di Telepass. Fino a 5 chilometri di 70 centesimi, da 5 a 10 di 1 euro, da 10 a 15 di 1,30 euro, da 15 a 20 di 1,50, da 20 a 25 di 1,90, da 25 a 30 di 2 euro e oltre 30 chilometri di 2,10.