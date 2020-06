Chiusura svincolo di Angri: il sindaco incontra Autostrade Meridionali in Prefettura

Stamattina si è svolto un importante incontro in Prefettura per discutre della chiusura rinviata del casello Angri Nord. Era presente il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli.

I dettagli

"Ancora una volta ho ribadito i danni che la nostra comunità subirebbe da questa scellerata decisione e chiesto al Prefetto Francesco Russo, che ringrazio per la disponibilità, di scrivere al ministero delle Infrastrutture e Trasporti per valutare l'opportunità di lasciare aperto in ingresso il casello Angri Nord, indipendentemente dal completamento dello svincolo della SS. 268, in via Paludicelle - ha detto il sindaco - Il mio intento è e resterà quello di andare oltre gli accordi del 2012, che prevedono la chiusura di Angri Nord a completamento dei lavori del nuovo svincolo, per tutelare gli interessi della mia comunità sia sul piano della viabilità che della vivibilità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.