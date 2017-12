Incidenti in autostrada, tornano gli autovelox a Capodanno: ecco dove

In arrivo nuovi autovelox sulle autostrade che attraversano anche la provincia di Salerno. Dopo un attento monitoraggio, infatti, il compartimento di polizia stradale “Campania e Basilicata” ha riscontrato un aumento degli incidenti, soprattutto in prossimità dei cantieri di lavoro che si trovano su alcune tra le arterie a più alta intensità di traffico.

Per questo sono stati predisposti, dal 1 al 7 gennaio, dei servizi specifici sul controllo della velocità attraverso apparecchiature speciali (autovelox) e l’utilizzo di veicoli d’Istituto per garantire la massima sicurezza della circolazione. In particolare le autostrade maggiormente controllate saranno: A/1 Milano/Napoli, A/3 Napoli/Salerno, A/2 del Mediterraneo, A/30 Caserta/Salerno. Gli automobilisti saranno informati attraverso un messaggio variabile.