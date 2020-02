Viabilità: è stato disattivato l'autovelox di Agropoli sulla Cilentana

E' stato disattivato l’autovelox di Agropoli. Ha cessato di funzionare dopo la diffida inviata dall'Anas al Comune. I fatti risalgono allo scorso 16 gennaio: era stata inviata una nota all'amministrazione attraverso la quale veniva imposto all'Ente di non utilizzare l'autovelox posizionato tra Agropoli Nord e Agropoli Sud, in assenza dell’autorizzazione.

La reazione

Il Comune aveva già presentato richiesta per mettersi in regola è stata ritenuta carente. In attesa di ulteriore documentazione, l’autovelox è stato disattivato. A giudizio del Comune di Agropoli, l’Anas non avrebbe dovuto fornire l’ok all’utilizzo perché l'autovelox è posizionato su un terreno comunale.