Autovelox e cartellonistica ad Agropoli: continua l'indagine per accertarne la regolarità

Blitz degli agenti della Questura di Salerno al Comune di Agropoli, per i controlli sulla Cilentana ed in particolare sull’autovelox. Si tratta del prosieguo dell'indagine avviata il mese scorso, relativa ai rapporti tra Palazzo di Città e l’Agropoli Cilento Servizi.

Gli accertamenti

Gli agenti della Polstrada di Vallo della Lucania stanno verificando, dunque, la regolarità della cartellonistica posizionata nei pressi dell’apparecchio posto tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud. Come ricorda Infocilento, l’autovelox in questione era finito al centro di una richiesta di chiarimenti da parte del senatore Francesco Castiello per verificarne la legittimità, in particolare dopo il passaggio della competenza della Cilentana dalla Provincia all’Anas. Si indaga.