Accertamenti sull'autovelox di Agropoli: il Comune fa chiarezza

Fa chiarezza, l'amministrazione comunale di Agropoli, sulla disattivazione dell'Autovelox annunciata dagli organi stampa. "Attualmente è stata avviata dalla Prefettura di Salerno un’attività istruttoria volta a verificare la sussistenza delle condizioni che diedero vita all’emanazione del decreto prefettizio n. 51721 del 06/08/2010 che riguarda l’intera tratta della Cilentana.- si legge nella nota del Comune- Tale istruttoria, che niente ha a che fare con una presunta autorizzazione dell’Anas, è finalizzata a verificare il tasso di incidentalità dell’intero tratto stradale, nonché le caratteristiche di sicurezza della strada, che dovranno essere evidenziate dalla società Anas Spa. La società che gestisce la SS 18 var dovrà valutare se sulla stessa si possa procedere in sicurezza alla contestazione immediata delle violazioni accertate, sia per gli utenti della strada che per gli operatori di Polizia stradale".

La precisazione

Il Comune, dunque, ribadisce che l’operato finora svolto dall’Ente "è stato compiuto nel rispetto delle leggi che regolano la disciplina di settore". Nelle more dell’istruttoria, continua l’attività di controllo di tutte le forze di Polizia, comprese le Polizie municipali, in merito alle rilevazioni dei limiti di velocità. Da qui, l'invito agli automobilisti a rispettare i limiti imposti dall’Anas.

Parla il sindaco Adamo Coppola