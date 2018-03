Nuovo autovelox sulla Cilentana: il denaro delle sanzioni per interventi sulle strade

Brutte notizie per chi non rispetta i limiti di velocità al volante: sulla strada provinciale Cilentana, sarà attivato a breve infatto un nuovo autovelox, dal quale si stima l’arrivo di una cifra di circa 1,7 milioni di euro l’anno.

Gli investimenti

Parte dei soldi di quelle sanzioni saranno investiti in interventi di manutenzione e messa in sicurezza di strade, segnaletiche e barriere, nonchè per il potenziamento del controllo e l'accertamento delle violazioni.