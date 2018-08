Autovelox, la Provincia avverte i sindaci: "Non sono autorizzati sulla Cilentana"

Gli autovelox presenti sulla strada provinciale 430 (conosciuta come Cilentana) non sono autorizzati, fatta eccezione per quello di Agropoli. Lo chiarisce il dirigente del settore Viabilità della Provincia Domenico Ranesi.

La precisazione

In un colloquio con La Città, Ranesi metti in guardia i sindaci. Non potrebbero, dunque, essere attivi uello di Rutino (lo scout speed mobile in funzione da circa un mese tra gli svincoli Omignano e Perito) e neanche quello di Vallo della Lucania che, in attesa di essere posizionato nel box posto pochi metri prima dello svincolo viene utilizzato dagli agenti della polizia locale. “Se qualche Comune - avverte Ranesi - vuole utilizzare autovelox, che sia fisso o mobile, sulla Cilentana ce lo deve comunicare, perché deve corrisponderci il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni. Tempo fa inviammo anche una richiesta in tal senso a tutti gli Enti, quei pochi che risposero negarono di utilizzare dispositivi del genere sull’arteria di proprietà della Provincia”. Ma la Provincia non si accontenta delle risposte e promette di fare guerra ai Comuni, qualora rilevasse che le segnalazioni degli automobilisti corrispondono al vero: “Avvieremo i controlli sui bilanci degli enti, e qualora dovessimo scorgere entrate derivanti dalle multe dell’autovelox saranno guai”.