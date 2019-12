Troppi incidenti sulla SS18, nuovo autovelox a Cuccaro Vetere

Troppi incidenti, spunta un nuovo autovelox nel Cilento. Il nuovo apparecchio elettronico sarà installato sulla variante alla Strada Statale 18 nel territorio di Cuccaro Vetere che, nei giorni scorsi, ha ricevuto il nullaosta da parte della Prefettura di Salerno.

Il caso

Sembra, infatti, che gli uffici comunali, su indicazione dell’assessorato alla mobilità e del sindaco Aldo Luogo, siano al lavoro per terminare tutti gli adempimenti tecnici volti a favorire l’attivazione di un autovelox in grado di rilevare i veicoli su due corsie di marcia contemporaneamente, ma anche di effettuare controlli automatici sullo status delle vetture in transito (regolarità di assicurazioni e revisione per esempio).