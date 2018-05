Nuovo autovelox sulla Cilentana, a Vallo della Lucania

Nuovo autovelox sulla Cilentana. Se ne doterà il Comune di Vallo della Lucania, che ha ricevuto il via libera dalla Provincia di Salerno ed è, dunque, pronto all'installazione dell'apparecchio per la misurazione della velocità dei veicoli. In quale tratto di strada? L'autovelox sarà posizionato chilometro 134+900, tra Vallo della Lucania e Pattano, direzione Nord. Sarà gestito dal Comune di Vallo della Lucania.