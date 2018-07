Cilentana, torna attivo l'autovelox di Agropoli: ecco quando

Tornerà in funzione, venerdì 13 luglio, l’autovelox fisso, posizionato sulla SP 430 – Cilentana, tra gli svincoli Sud e Nord di Agropoli, per entrambe le direzioni di marcia. Il limite di velocità sul tratto è di 80 km/h.

Parla il sindaco

"Ripristiniamo il controllo elettronico della velocità dei veicoli di passaggio sulla Cilentana – ha annunciato il sindaco Adamo Coppola – al fine di spingere gli automobilisti ad essere prudenti, a tutela propria e degli altri utenti della strada. A chi ci accusa di voler fare cassa con l’autovelox, rispondiamo che lo stesso è punitivo solo in caso si superino i limiti di velocità previsti. Quindi chi osserva il Codice della Strada non ha nulla da temere. Ricordiamo che il tratto sul quale è presente l’apparecchiatura è stata teatro, in passato, di incidenti anche mortali. E non è un caso, invece, che da quando l’autovelox è stato installato, per la prima volta nel 2014, non si sono più verificati sinistri di rilievo sul tratto", ha concluso il primo cittadino.