Autovelox "impazzito" in Cilento, scatta una multa per difetto di velocità

Caos in Cilento: come riporta Il Mattino infatti, un autovelox avrebbe fatto scattare la multa per difetto di velocità. Un automobilista agropolese sarebbe stato, infatti, sanzionato per aver rispettato il limite di velocità percorrendo la Cilentana tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud.

L'anomalia

L’autovelox ha immortalato l’auto che procedeva ad una velocità di 71 chilometri orari, 9 in meno rispetto al limite massimo consentito su quel tratto di strada. Nella multa elevata il 24 luglio scorso, si precisa che il veicolo procedeva in direzione Sud alla velocità di 71 km/h, superando dichilometri/orari –9 la velocità massima consentita che nel tratto di strada percorso è di 80 km/h. Sempre stando a quanto riporta Il Mattino, l’automobilista sarebbe ricorso a vie legali per contestare il -9 km/h trascritto sul verbale.