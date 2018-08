Revisione effettuata: torna operativo l'autovelox mobile a Salerno

Era stato sottoposto a revisione ed ora è tornato in funzione, l'autovelox mobile a Salerno. Come riporta La Città, l’apparecchio, l’unico in dotazione alla Polizia Municipale, tra poche settimane sarà operativo in città.

L'attivazione

L’autovelox sarà utilizzato sia di giorno che di sera tra lungomare Tafuri, lungomare Marconi e lungomare Colombo, in via Clark e via Allende, in via Delle Calabrie, viale Gramsci (la Lungoirno), zone in cui molto spesso si superano i limiti di velocità consentiti.