Autovelox, multe irregolari e ricorsi accolti: la soddisfazione di Noi Consumatori

Scacco all'autovelox e soddisfazione, da parte degli avvocati Giuseppe Russo e Francesco Cesaro di Noi Consumatori. Dopo i Giudici di Pace di Salerno e Roccadaspide, infatti, anche la Prefettura di Salerno ha accolto i ricorsi scout speed relativi ad Albanella, San Cipriano e Agropoli. "Si delinea un trionfo anche per i ricorsi a Rutino - si legge in una nota stampa di Noi Consumatori- visto che la motivazione della Prefettura si basa soprattutto sulla mancanza di segnaletica".

"In base alla motivazione della Prefettura anche lo scout speed di Rutino sarà spazzato via, visto che i ricorsi fatti lì sono dei cloni di quelli accolti per Albanella, Agropoli e San Cipriano Picentino", concludono.