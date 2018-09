"Profumo di vento" e colori fiabeschi: arriva l'autunno in Costiera

Chi non nota le suggestioni dei colori e dei profumi autunnali, non ha avuto la fortuna di passeggiare in Costiera, in questo periodo. Per rimediare e concedersi un tuffo nelle tinte e sfumature che sanno di aria limpida, è possibile ammirare gli scatti di Fabio Fusco.

Gli scenari e i panorami mozzafiato di Positano e della Divina in genere, infatti, non possono che rappresentare un angolo di paradiso ed una boccata d'ossigeno per chiunque abbia la fortuna di ammirarli. Di seguito, la suggestiva gallery firmata da Fabio Fusco.