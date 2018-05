Avedisco premia l’arte del saper vendere: sono di Salerno due dei migliori incaricati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Milano, Maggio 2018_Esperienza e grandi doti da venditori. Questi i punti di forza di Lina Garofalo e Gerardo De Rosa che, lo scorso 25 maggio, nella splendida cornice dell’Acquario di Genova, hanno ricevuto un grande riconoscimento: il Premio Nazionale AVEDISCO 2018. I brillanti professionisti, salernitana di Sala Consilina la prima, di Montecorvino Rovella in provincia di Salerno il secondo, sono stati premiati come migliori Incaricati alla Vendita Diretta per le aziende Star Dust Italia Spa e NWG Spa grazie all’impegno, l’etica e la serietà profusa nello svolgere la professione. AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – si occupa di sostenere, incoraggiare e tutelare la figura dell’Incaricato e i diritti dei consumatori. Per il 24° anno consecutivo ha voluto premiare i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate durante l’evento patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova e presentato da Giorgio Mastrota. Lina è stato nominata miglior Incaricata di Star Dust Italia Spa, azienda leader in Italia e all’estero nel settore del benessere e della salute, per le caratteristiche che la rendono una donna speciale: determinazione, capacità di guida, voglia di aiutare e di condividere le opportunità con il suo team. Gerardo è stato nominato miglior Incaricato di NWG Spa, azienda che opera nel mercato delle rinnovabili, in quanto manager stimato e artefice di un costante e cospicuo rendimento provvigionale. Le 39 Aziende Associate AVEDISCO nell’ultimo anno hanno ottenuto incredibili riscontri sul piano occupazionale ed economico: ben 251.000 Incaricati alle Vendite, +5% rispetto al 2016 e oltre 703 milioni di euro di fatturato, con una crescita del +9%.

