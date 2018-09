Donna presa a martellate dall'ex convivente: la salva l'ex granata Biancolino

E’ stato solo il tempestivo intervento dell’ex calciatore della Salernitana e dell’Avellino, Raffaele Biancolino, ad evitare che una lite tra fidanzati degenerasse in tragedia. Pochi giorni fa, infatti, una donna di 37 anni, di origini polacche, residente ad Avellino, è stata aggredita dal suo ex convivente, un avellinese di 57 anni, G.G le sue iniziali, il quale l’ha colpita violentemente con un martello.

Il soccorso

Biancolino ha assistito all’aggressione dal suo locale “Pitone9”, situato in via Giosuè Carducci ad Avellino, ed è immediatamente corso in soccorso della donna che, successivamente, è stata ricoverata in ospedale, dov’è tenuta sotto osservazione dai medici.

L’arresto

Intanto il 57enne irpino è stato denunciato dai carabinieri per lesioni e minacce aggravate ed è rinchiuso ora nel carcere di Bellizzi Irpino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I complimenti

Intanto il gesto di Biancolino è stato apprezzato dal sindaco Vincenzo Ciampi che si è recato al negozio dell’ex attaccante granata per stringergli la mano e complimentarsi per l’azione: