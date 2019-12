Lutto a Pellezzano, muore il direttore-donatore Carlo Scafuri

Dolore a Pellezzano per la scomparsa del direttore Carlo Scafuri, fondatore della sezione Avis della frazione di Coperchia, nobile donatore di sangue per oltre 50 anni, fervente cattolico e illustre dirigente scolastico per oltre 40 anni. “Ruolo quest’ultimo – dichiara il sindaco Francesco Morra - che ha ricevuto l’apprezzamento e il riconoscimento da parte di tutti gli insegnanti e in particolar modo degli alunni che hanno avuto il piacere e l’onore di conoscerlo”.

Il ricordo

Il primo cittadino, in una nota sui social, esprime il “più sentite condoglianze cristiane alla famiglia Scafuri, che si estendono in particolar modo al figlio Giuseppe, dipendente comunale”. Morra ricorda la figura di Scafuri: “Sono note, inoltre, le sue indiscutibili doti di grande poeta, autore di oltre 31 volumi dai quali si esprime la sua profonda cultura ed elevata saggezza.È nostro dovere e compito ricordarlo attraverso l’organizzazione di manifestazioni in suo ricordo”.