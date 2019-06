Consegna lavori a Ceraso e Morigerati per la messa in sicurezza delle strade provinciali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno su tutto il territorio provinciale. Nei prossimi giorni vengono consegnati i seguenti cantieri:

1. A Ceraso, sulla SP 87, interventi di miglioramento della sicurezza stradale.

2. A Morigerati, sulla SP 210, dal Km 0+000 al km 7+700, interventi di miglioramento della sicurezza stradale.

"Nel Comune di Ceraso - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - i lavori avranno inizio nei prossimi giorni e il valore finale dell’appalto è di € 54.395,02, oltre IVA e oneri per la sicurezza. L’impresa aggiudicataria è la Logarzo Group srl di Roma. Anche a Morigerati i lavori avranno inizio nei giorni a seguire, mentre il valore finale dell’appalto è di € 56.907,04, qui l’impresa è Voto Group srl di Salerno. Ora che le condizioni metereologiche sembrano essersi stabilizzate - conclude il Presidente Strianese – possiamo procedere regolarmente con gli interventi manutentivi programmati sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità. Ringrazio per il supporto il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, e la Regione Campania, in particolare il suo Presidente, On. Vincenzo De Luca, per la particolare attenzione dedicata ai nostri territori.”