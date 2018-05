Avvallamento del manto stradale in via Volpe: riaperta la strada al traffico

E' stata riaperta alla circolazione veicolare via Francesco Paolo Volpe, chiusa ieri temporaneamente per un avvallamento del manto stradale. Gli operai del Settore Manutenzione del Comune di Salerno si sono messi subito al lavoro per riportare la situazione alla normalità.

I bus

In serata sarà possibile anche il transito degli autobus. Sospiro di sollievo da parte degli autisti.